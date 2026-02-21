Morte bambino trapiantato, legale famiglia: "Mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

“Stamattina verso le 5 mi ha chiamato la mamma del piccolo. Mi ha detto che l’avevano chiamata dall’ospedale, la situazione stava peggiorando e siamo corsi qua”. Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, ha ripercorso gli ultimi istanti di vita del bambino di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, morto sabato mattina a poco meno di un mese dal trapianto e cui era stato sottoposto con un cuore danneggiato. “La mamma gli è stata vicino fino all’ultimo”, ha spiegato l’avvocato.