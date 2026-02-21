Inchiesta ultras, Poerio in permesso premio sparò sei colpi durante lite su traffico di droga: il video degli spari

Nell’ambito dell’inchiesta sugli Ultras a Milano, è emerso che Giuseppe Poerio si sarebbe messo “a disposizione” per commettere l’omicidio dell’ex capo ultras dell’Inter, Andrea Beretta, durante i “permessi” dal carcere “per motivi lavorativi”. Lo scrive il pubblico ministero Paolo Storari che ha chiesto e ottenuto dalla gip Sara Cipolla la custodia cautelare in carcere per il 32enne, già detenuto a Opera con precedenti per droga, rapina, lesioni, minacce e accusato in questo fascicolo di detenzione abusiva di armi per aver sparato 6 proiettili nel cortile di un condominio di Milano durante una lite scoppiata per motivi legati al traffico di droga.