Francia, Macron sulla morte di Deranque: "Nella Repubblica nessuna violenza è legittima"

Il presidente francese Emmanuel Macron terrà riunioni la prossima settimana per esaminare il tema dei gruppi di attivisti violenti, dopo la morte dello studente di estrema destra Quentin Deranque, aggredito durante scontri tra con attivisti di estrema sinistra a Lione giovedì scorso e deceduto sabato in ospedale. Un episodio che ha evidenziato un clima di profonde tensioni politiche in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Intervenendo alla fiera agricola di Parigi, Macron ha invitato “tutti a mantenere la calma” in vista delle commemorazioni organizzate per oggi, tra cui la principale a Lione. Le manifestazioni si svolgono sotto un intenso controllo della polizia. “Questo è un momento di ricordo e rispetto per questo giovane connazionale ucciso, per la sua famiglia e i suoi cari. Questo deve venire prima di tutto. E poi è un momento di fermezza e responsabilità”, ha dichiarato Macron, che ha aggiunto: “Nella Repubblica nessuna violenza è legittima; non c’è posto per le milizie, da qualunque parte provengano”.