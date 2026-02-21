Da Luciano Ligabue a Casa Sanremo: l’ascesa dei Faraoni Fuoriclasse. Ecco l'inedito “Figli del vento”

Dopo aver aperto il concerto di Ligabue alla Reggia di Caserta, oggi rappresentano un esempio concreto di futuro costruito con talento e determinazione.
Il 23 febbraio alle 21.30, a Casa Sanremo evento live per la band i Faraoni Fuoriclasse, simbolo di rinascita e integrazione. Wael e i tre Mohamed, arrivati in Italia dopo viaggi drammatici nel Mediterraneo, trasformano oggi il loro passato in musica e speranza. La band nasce nelle case famiglia della Cooperativa Sociale Fuoriclasse, grazie a un laboratorio musicale diventato progetto artistico strutturato. Il repertorio unisce brani delle loro terre d’origine a classici italiani, fino all’inedito “Figli del vento”, manifesto del loro percorso. I Faraoni Fuoriclasse rappresentano un esempio concreto di integrazione positiva, dimostrando che anche dopo una tempesta si può scegliere una nuova rotta.
Dopo aver aperto il concerto di Ligabue alla Reggia di Caserta, oggi rappresentano un esempio concreto di futuro costruito con talento e determinazione.