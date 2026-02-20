Usa, Trump: "Oggi ordine per dazi aggiuntivi 10% oltre a quelli esistenti"

(LaPresse) “I dazi rimangono pienamente in vigore” e “oggi firmerò un ordine per imporre dazi globali del 10% in aggiunta alle tariffe già esistenti”. Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca. I nuovi dazi, ha sottolineato il presidente Usa, verranno varati in base a un’autorità diversa da quella bocciata dalla Corte Suprema. Trump ha inoltre affermato che tutti i dazi per la sicurezza nazionale ai sensi della Sezione 232 e le attuali tariffe della Sezione 301 rimarranno in vigore. I nuovi dazi saranno imposti ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974, ha aggiunto Trump.