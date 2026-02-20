Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump. Il presidente: “Una vergogna ma ho piano di riserva”

La Corte Suprema Usa ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti in tutto il mondo. La sentenza è stata votata con sei voti a favore e sei contrari.

I giudici hanno stabilito che il presidente non aveva l’autorità, ai sensi di una legge sui poteri economici di emergenza del 1977, di imporre una vasta gamma di dazi sulle importazioni di beni provenienti da quasi tutti i partner commerciali del Paese. Si prevede che la decisione avrà ampie ripercussioni sul commercio globale, sui consumatori, sulle aziende, sull’inflazione e sui consumatori.

Trump: “Decisione Corte Suprema una vergogna ma ho piano di riserva”

La decisione della Corte Suprema sui dazi è una “vergogna”. E’ il commento di Donald Trump, secondo quanto riferito dalla Cnn. Il presidente Usa, al momento impegnato in una colazione di lavoro a porte chiuse alla Casa Bianca con i governatori, avrebbe riferito ai presenti di avere un piano di riserva.

Tre giudici conservatori Corte Suprema hanno ‘tradito’ Trump

La decisione della Corte Suprema che ha bocciato i dazi imposti da Donald Trump ai partner commerciali degli Usa è stata votata con sei voti favorevoli e tre contrari, con tre giudici conservatori che si sono uniti ai tre giudici ‘liberal’. La bocciatura dei dazi è stata votata dalle giudici di area progressista Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson; con loro hanno votato i giudici conservatori Amy Coney Barret. Neil Gorsuch e il chief justice John Roberts. Hanno dissentito gli altri tre giudici conservatori: Clarence Thoms, Samuel Akito e Brett Kavanaugh.

Il caso proposto alla Corte Suprema riguardava due categorie di dazi: quelli imposti da Trump praticamente a tutti i Paesi del mondo per riparare i deficit commerciali: l’altro gruppo di dazi a Messico, Canada e Cina, affermando che questi paesi sono responsabili del flusso di fentanyl illegale negli Stati Uniti. La corte ha respinto l’argomentazione del presidente Usa secondo cui una legge del 1977, l’International Emergency Economic Powers Act, autorizzava implicitamente entrambi i gruppi di dazi. “Se il Congresso avesse voluto conferire il potere distinto e straordinario di imporre dazi, lo avrebbe fatto espressamente”, ha scritto il chief justice Roberts nella sentenza. Secondo uno studio della Tax Foundation, nel prossimo decennio i dazi imposti da Trump avrebbero raccolto raccolto circa 1,5 trilioni di dollari. Prima di Trump, nessun presidente aveva invocato la legge sui poteri di emergenza come base per imporre dazi. Tre diverse corti di grado inferiore avevano già dichiarato illegali i dazi, tra cui una corte d’appello federale specializzata, che aveva affermato che la legge sui poteri di emergenza non autorizzava tariffe dell’entità imposta da Trump.

Ue: “In contatto con Usa su risposta a sentenza Corte, serve stabilità”

“Prendiamo atto della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti e la stiamo analizzando attentamente. Rimaniamo in stretto contatto con l’Amministrazione statunitense per ottenere chiarezza sulle misure che intende adottare in risposta a questa sentenza”. Così il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, ah commentato la sentenza della Corte suprema Usa che ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali in tutto io mondo. “Le aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico dipendono dalla stabilità e dalla prevedibilità delle relazioni commerciali. Pertanto, continuiamo a sostenere tariffe doganali basse e a impegnarci per ridurle”, aggiunge il portavoce.

Corte Suprema non fa chiarezza su restituzione soldi incassati coi dazi

Nella sua sentenza, la Corte Suprema non ha fatto alcuna chiarezza sulla specifica questione pratica di cosa fare con il denaro che l’Amministrazione Trump ha già incassato attraverso i dazi. La questione dovrà probabilmente essere risolta dai tribunali di grado inferiore. Nel suo dissenso, il giudice Brett Kavanaugh ha osservato che la corte “non ha detto nulla oggi sul fatto se, e in tal caso come, il governo debba procedere per restituire i miliardi di dollari che ha incassato dagli importatori” e “è probabile che questo processo sia un ‘pasticcio’”.