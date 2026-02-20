Sea Watch, Piantedosi: “Impugneremo sentenza. Sistema giudiziario prevede 3 gradi”

“Dopo Geo Barents la sentenza sul risarcimento a Sea Watch? Noi fino a ora abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo. Quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così” così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine dell’inaugurazione dell’ufficio di Polizia della Metro in Stazione Termini a Roma. “Dopo il video di Meloni che parla di toghe politicizzate c’è un nuovo scontro tra politica e magistratura? No, guardi, io credo che questa occasione referendaria sia un esercizio di democrazia. A volte i toni tendono a surriscaldarsi come è normale che sia – ha aggiunto – L’importante che i cittadini abbiano l’opportunità di scegliere. L’unico appello che sento di fare e di andare a votare”.