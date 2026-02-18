Sea Watch, per i giudici il fermo fu illegittimo: Italia condannata a pagare 76mila euro. Meloni: “Senza parole”

Il tribunale di Palermo ha stabilito che l’Ong Sea Watch venga risarcita di 76mila euro per il blocco illegittimo subito dalla nave Sea Watch 3 nel giugno del 2019 dopo il caso Rackete, la comandante che forzò il blocco navale della guardia di finanza e della guardia costiera per far sbarcare a Lampedusa 42 migranti. Lo comunica la stessa Ong: “Mentre il governo Meloni annuncia il ‘blocco navale’ e attacca le Ong del soccorso in mare – commenta Sea Watch – il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile”. Per i giudici palermitani lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre di quell’anno.

Meloni: “Decisione giudici lascia senza parole”

Una decisione che lascia senza parole. Ascoltate bene cosa è successo pic.twitter.com/THsV8vGI9L — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 18, 2026

“Non più tardi di ieri ho commentato la surreale decisione della magistratura di condannare il Ministero degli Interni al risarcire con i soldi degli italiani un immigrato irregolare con 23 condanne alle spalle che lo Stato aveva avuto l’ardire di trasferire nel Cpr in Albania per l’espulsione. Una notizia vergognosa, ma che sembra una sciocchezza rispetto a quello che è accaduto oggi. Vi ricordate Carola Rackete, che nel 2019 speronò una motovedetta della Guardia di Finanza per portare con la nave che comandava degli immigrati irregolari in Italia? Non solo all’epoca la Rackete è stata assolta, perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa, ma oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole. Hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76mila euro, sempre degli italiani, la Ong proprietaria della nave capitanata dalla Rackete perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l’imbarcazione era stata, giustamente, trattenuta e posta sotto sequestro”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social.

“Da magistrati decisioni assurde ma noi ostinati, andiamo avanti”

“La decisione della magistratura” su Sea Watch è stata “commentata felicemente dall’Ong, che ha dichiarato testualmente: ‘Il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile’. Allora, la mia domanda è: ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”, chiede Meloni. “E l’altra domanda che mi faccio è – prosegue la presidente del Consiglio -: qual è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde? Che non è consentito al governo provare a contrastare l’immigrazione illegale di massa, che qualunque legge si faccia e qualunque procedimento si costruisca, una parte politicizzata della magistratura è pronta a mettersi di traverso?”. “Non lo so, ma in ogni caso mi dispiace se deluderò più di qualcuno perché noi siamo particolarmente ostinati e continueremo e faremo del nostro meglio per rispettare la parola che abbiamo dato agli italiani e per far rispettare le regole e le leggi dello Stato italiano. E faremo tutto quello che serve per difendere in particolare i confini e la sicurezza dei cittadini”, conclude l’inquilina di palazzo Chigi.

Salvini: “Sea Watch premiata per aver forzato divieto, incredibile”

“Un vero e proprio premio per aver forzato un divieto del governo, speronando una motovedetta della Guardia di Finanza pur di entrare in porto con i clandestini. È la decisione, incredibile, di un tribunale: ha stabilito che gli italiani diano 76mila euro di risarcimento per ‘fermo illegittimo’ alla Ong di Carola Rackete, l’attivista tedesca che quando ero al Viminale non accettava la linea dei porti chiusi che aveva praticamente azzerato sbarchi e tragedie del mare. Il 22-23 marzo voterò SÌ al referendum per cambiare questa in(Giustizia) che non funziona”. Lo scrive sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.