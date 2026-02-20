Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 20 febbraio 2026

Ultima ora

Olimpiadi 2026, l'Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusura

LaPresse
LaPresse

La storica Arena di Verona sarà la sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che si terrà domenica. L’iconico anfiteatro, situato nella città di Verona, fu costruito dai Romani nel I secolo d.C. ed è patrimonio mondiale dell’Unesco. Venerdì sono proseguite le prove per la cerimonia di chiusura, intitolata “Beauty in Action”, che celebrerà la cultura, l’arte, la musica e la narrazione italiana. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli, oltre al Coro e all’Orchestra della Fondazione Arena di Verona. La cerimonia di chiusura prevede anche la tradizionale sfilata degli atleti e lo spegnimento della fiamma olimpica, mentre Milano Cortina passerà il testimone alle Alpi francesi, sede delle Olimpiadi invernali del 2030. Nelle immagini, il racconto dei creativi che curano l’allestimento e la realizzazione dello show.