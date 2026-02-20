Olimpiadi 2026, l'Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusura

La storica Arena di Verona sarà la sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che si terrà domenica. L’iconico anfiteatro, situato nella città di Verona, fu costruito dai Romani nel I secolo d.C. ed è patrimonio mondiale dell’Unesco. Venerdì sono proseguite le prove per la cerimonia di chiusura, intitolata “Beauty in Action”, che celebrerà la cultura, l’arte, la musica e la narrazione italiana. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli, oltre al Coro e all’Orchestra della Fondazione Arena di Verona. La cerimonia di chiusura prevede anche la tradizionale sfilata degli atleti e lo spegnimento della fiamma olimpica, mentre Milano Cortina passerà il testimone alle Alpi francesi, sede delle Olimpiadi invernali del 2030. Nelle immagini, il racconto dei creativi che curano l’allestimento e la realizzazione dello show.