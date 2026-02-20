Milano, tenta di svaligiare una banca introducendosi nel caveau: le immagini

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato ieri un cittadino bengalese di 24 anni per tentato furto aggravato in una banca di viale Certosa. Il giovane era riuscito a introdursi nei locali del caveau durante l’orario di apertura, tentando di forzare le cassette di sicurezza. Il caveau era inaccessibile poiché le chiavi erano custodite in una serratura temporizzata programmata per le 08:00 del giorno successivo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la cassaforte per recuperare le chiavi. L’uomo è stato estratto e messo in sicurezza alle 06:00, in buone condizioni di salute, e successivamente arrestato.