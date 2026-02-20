Bimbo trapiantato, il Monaldi: "Situazione molto critica, in rapido peggioramento"

“La situazione è molto critica, noi stiamo applicando una legge dello Stato del 2017 che tutela il paziente. Con i genitori del bambino e il medico legale abbiamo deciso che non ci accaniamo e non stacchiamo la spina, non facciamo le cure palliative che si fanno a casa e non facciamo al terapia del dolore. Il bambino è sedato e ha una grave insufficienza multiorgano. Il bambino non soffre ma rispetto a ieri c’è un rapido peggioramento”. Lo ha detto alla stampa Antonio Corcione, Capo Dipartimento Area Critica dell’Ospedale Monaldi di Napoli.