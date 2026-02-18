Teatro Sannazaro, Giuli: "Non è lutto permanente, da questo momento inizia percorso di rinascita"

“Non è lutto permanente, da questo momento inizia percorso di rinascita”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine di un incontro istituzionale presso la Prefettura di Napoli, con Sindaco e Prefetto, sulla ricostruzione del teatro Sannazaro, distrutto da un incendio all’alba del 17 febbraio scorso: “Ci siamo detti che non è un lutto permanente e che ci siamo, così come hanno già detto sindaco, Prefetto, e l’assessore alla cultura della Regione con tutti i tecnici impegnati. Abbiamo detto alle persone che piangono questo danno enorme che noi ci siamo, e che da questo momento inizia un percorso di rinascita”.