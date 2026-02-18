Napoli, al Monaldi l'attesa del nuovo cuore per il bimbo trapiantato

Notte di allerta all’esterno dell’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di avere certezze sulla disponibilità e sulla compatibilità di un nuovo cuore che sarebbe a disposizione del piccolo Domenico. Mentre l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, era insieme ai giornalisti, arriva la telefonata della madre del bimbo, Patrizia Mercolino, che si trovava all’interno della struttura. Ma non era la notizia che tutti aspettavano. Bisognerà attendere ancora per sapere se il nuovo cuore potrà essere trapiantato.