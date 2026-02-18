Migranti, Conte: "Meloni attacca magistrati, per lei è sempre colpa di altri"

l video di Giorgia Meloni che attacca i magistrati? “Hanno letto i sondaggi e sono fortemente preoccupati. Adesso dicono di depoliticizzare un referendum che di per sé è politico. Non è un referendum tecnico, perché non velocizza la giustizia e non investe nulla nell’efficienza dei processi. C’è solo la volontà politica di separare ancora di più i pubblici ministeri dai giudici. La casta dei politici non deve essere toccata, mentre i cittadini comuni possono subire tranquillamente nuovi reati e inasprimenti di pene”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Uno strano dono” di Nico Piro al Senato. E sulla parte del video in cui in Meloni accusa la magistratura di aver ostacolato il trasferimento di un uomo algerino da un Cpr italiano al centro di Gjader in Albania chiede: “Perché il Viminale non l’ha rimpatriato? Perché è stato trasferito senza comunicazioni? È facile oggi fare video e dare la colpa in modo superficiale alla magistratura. Ma dopo quattro anni di governo e di fallimenti, come con i centri in Albania, quando sarà colpa del governo? È sempre colpa di qualcun altro?”