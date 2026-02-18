Champions League, Juventus travolta a Istanbul

Serata amara per le italiane nei playoff di Champions League: la Juventus crolla 5-2 in casa del Galatasaray e vede complicarsi il cammino verso gli ottavi, mentre l’Atalanta perde 2-0 sul campo del Borussia Dortmund. A Istanbul i bianconeri illudono con la doppietta di Koopmeiners e chiudono il primo tempo 2-1, ma nella ripresa subiscono la rimonta firmata da Lang e, complice l’espulsione di Cabal, crollano fino al definitivo 5-2. “Siamo calati sotto il profilo della personalità e del carattere, tre passi indietro”, il commento del tecnico Luciano Spalletti. Il ritorno tra sette giorni a Torino. A Dortmund la squadra di Palladino incassa le reti di Guirassy al 3’ e Beier al 42’ e dovrà ribaltare il risultato nel ritorno in programma il 25 febbraio a Bergamo.