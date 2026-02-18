Caso Epstein, la procura di Parigi apre due indagini su potenziali vittime francesi

La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha invitato tutte le potenziali vittime francesi di Jeffrey Esptein a farsi avanti. “Vogliamo stare al fianco di queste vittime. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni che vorranno rilasciare”, ha detto in un’intervista a Franceinfo. A tal fine, ha annunciato l’apertura di due “indagini quadro” presso la procura di Parigi. Le due “indagini quadro” si concentreranno su due aspetti distinti: uno relativo a reati di natura sessuale, che potrebbero essere classificati come tratta di esseri umani da parte di un gruppo organizzato, e l’altro riguardante potenziali ramificazioni economiche e finanziarie legate alla Procura Finanziaria Nazionale (PNF). L’indagine della Procura di Parigi consentirà di “sfruttare tutti gli elementi contenuti nelle recenti pubblicazioni” su Epstein, ha assicurato Laure Beccuau. Gli investigatori francesi si baseranno anche su fonti aperte, come articoli di stampa, nonché su eventuali denunce di associazioni per la tutela dei minori. Saranno nominati cinque magistrati principali per supervisionare le indagini: tre si concentreranno sui reati sessuali e due sugli aspetti economici e finanziari. “Le decisioni sulle udienze saranno prese una volta raccolte le prove”, ha sottolineato la procuratrice.