Bimbo trapiantato, Fico: "Vicenda dolorosa"

“E’ una vicenda dolorosa e serve rispetto verso il bambino e la sua famiglia. Ho attivato da subito i massimi poteri ispettivi della Regione Campania e ho ricevuto una relazione di 250 pagine che ho subito inviato al ministro Schillaci per la leale collaborazione tra istituzioni”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine del Consiglio regionale sul caso del bimbo di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, sottoposto a un trapianto di cuore rivelatosi danneggiato e che non potrà sottoporsi a nuovo intervento.