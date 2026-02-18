Autonomia: intesa fra governo e presidenti di Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto

Firmati gli “schemi di intese preliminari” fra il governo e i presidenti di quattro regioni nell’ambito della riforma dell’autonomia. A Palazzo Chigi per siglare l’accordo Attilio Fontana per la Lombardia, Marco Bucci per la Liguria e i presidenti di Piemonte e Veneto Alberto Cirio e Alberto Stefani. “Una vera dimostrazione di autonomia” dichiara Fontana in Piazza Colonna al termine dell’incontro, “perché i risparmi al posto di essere vincolati possono essere spesi secondo le esigenze della regione”. “Un buon modo per portare avanti l’attività locale nel pieno rispetto dei Lea e del budget” secondo Bucci. “Rappresento il Piemonte” aggiunge Cirio, “dove l’Italia è nata e penso che oggi abbiamo fatto un passo avanti per rendere il Paese e più forte”. I prossimi passi, come ricorda Stefani, sono il passaggio del testo dell’intesa alla Conferenza Unificata, poi alle Camere, in Consiglio dei ministri e in Regione.