Incendio distrugge teatro Sannazaro, Manfredi: "Ferita profonda per Napoli"

“E’ veramente un grande dolore perché perdere un teatro storico come questo è una ferita profonda per la città. Noi faremo di tutto per far in modo che il teatro possa essere restituito a Napoli, possa tornare ad avere la funzione che ha avuto in tutti questi anni”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, arrivando a via Chiaia sul luogo dell’incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro. “I Vigili del Fuoco stanno indagando per capire quali sono le origini. – prosegue il primo cittadino – Si pensa a un fatto accidentale ma è ancora presto. Ho detto (alla proprietà del teatro) che non devono sentirsi sola che la città le sarà vicina, ho sentito il ministro Giuli questa mattina e anche il governo ci sarà, ho sentito anche il presidente Fico e ci sarà la massima collaborazione istituzionale per sanare questa ferita così profonda che ha colpito il cuore della città. Ci sono 15 appartamenti interessati però non tutti erano abitati, alcuni erano studi professionali, ci sono i servizi sociali al lavoro per capire”.