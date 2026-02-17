Cuba, Trump: "E' una nazione fallita, ma stiamo parlando e troveremo un accordo"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che sono in corso i colloqui con Cuba per un blocco petrolifero. La carenza di carburante e i blackout si sono intensificati a Cuba questo mese, mentre la nazione lotta per importare petrolio per le sue centrali elettriche e raffinerie. Alla fine di gennaio, Trump ha minacciato di dazi qualsiasi nazione che vendesse petrolio a Cuba, mentre Washington intensifica gli sforzi per fare pressione sul governo comunista dell’isola affinché adotti riforme economiche e politiche. “Dovrebbero assolutamente concludere un accordo, perché è davvero una minaccia umanitaria“, ha detto Trump lunedì a bordo dell’Air Force One. “Noi e Cuba stiamo parlando. Nel frattempo c’è l’embargo, non c’è petrolio, non ci sono soldi, non c’è niente.” Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato di essere disposto a negoziare con gli Stati Uniti “da pari a pari” e senza rinunciare alla sovranità della sua nazione. Díaz-Canel ha accusato gli Stati Uniti di inscenare un “blocco energetico”.