Inter-Juventus, Sala: "Da Chiellini e Del Piero simulazioni incredibili, ora fanno i censori"

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice la sua sulla polemica nata dalla simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus di sabato sera. “Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili, ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno delle simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori. Io sono di parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, ma andiamoci piano perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha effetti negativi. Bastoni ha sbagliato e lo sa perché è un ragazzo intelligente”, ha detto Sala a margine di un appuntamento a Casa Italia in Triennale a Milano.