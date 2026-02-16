Inter-Juventus, Marotta: "Saviano? Non so chi sia, ci penseranno avvocati"

(LaPresse) “Le parole di Roberto Saviano? Non so neanche chi sia”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, arrivando in Lega Calcio per l’assemblea odierna, a proposito delle dichiarazioni di Roberto Saviano sulle polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all’espulsione del difensore della Juventus Pierre Kalulu nel derby d’Italia di sabato sera. “C’è dispiacere come uomo. Non mi conosce, non so bene che ruolo abbia e non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati”, ha concluso.