Gaza, Tajani: "Board of Peace? Ci saremo come osservatori esattamente come l'Ue"

L’Italia sarà presente alla riunione del Board of Peace “come osservatore”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando alla Farnesina l’omologa canadese Anita Anand. “Non potremmo prendervi parte come membri, perché lo statuto del Board of Peace è in contrasto con l’articolo 11 della Costituzione – ha aggiunto – ma abbiamo ritenuto opportuno esserci. Siamo uno dei Paesi occidentali che ha fatto di più per Gaza. Martedì ci sarà un dibattito in Parlamento e spiegheremo perché andiamo”. Tajani ha poi sottolineato come fra gli osservatori ci sarà anche “la Commissione Ue“.