lunedì 16 febbraio 2026

Gaza, il calligrafo Hani Dahman dà il benvenuto al Ramadan con un murale

Tra le macerie della Striscia di Gaza ci si prepara all’inizio del Ramadan, il mese di digiuno che comincerà ufficialmente la sera del 17 febbraio. Per l’occasione, il calligrafo e artista Hani Dahman ha realizzato una serie di murales con cui dà il benvenuto alla festività. Intorno a lui si assiepano i bambini, incuriositi dal suo lavoro e dai colori che utilizza per realizzare le scritte. Nonostante la distruzioni regni sovrana nell’enclave palestinese, la popolazione resiste e si prepara alle celebrazioni collocando fili di decorazioni rosse da un edificio sventrato all’altro.