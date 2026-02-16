Ddl violenza donne, presidio in piazza del Plebiscito a Napoli: "Tradito l'accordo tra Meloni e Schlein"

Presidio “Senza consenso è stupro” svoltosi in piazza del Plebiscito a Napoli per protestare contro il ddl presentato lo scorso 27 gennaio dalla senatrice Giulia Bongiorno. “È stato tradito il patto tra il premier Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, cancellando la parola consenso dalla legge. È la dimostrazione che non sempre basta essere donne per fare una politica in favore delle donne”, ha detto la presidente del PD Campania Teresa Armato che ha partecipato al presidio. Tra i presenti lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’assessora regionale alle Pari Opportunità Claudia Pecoraro.