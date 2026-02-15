Vietnam, folla in strada ad Hanoi in vista del Capodanno lunare

(LaPresse) Il Vietnam si prepara al Tet, così com’è chiamato nel Paese il capodanno lunare, che cade il 17 febbraio e che è una festa molto sentita. Affollate le strade strette della capitale Hanoi con le famiglie intente ad acquistare fiori, cibi festivi e decorazioni rosso vivo, elementi essenziali per le celebrazioni. La celebrazione segna l’arrivo della primavera secondo il calendario lunare ed è un momento di riunione familiare, in cui si onorano gli antenati e si dà il benvenuto alla buona fortuna. Luogo simbolo di Hanoi nei giorni precedenti la festività è il mercato di Hang Luoc, risalente a oltre un secolo fa.