domenica 15 febbraio 2026

Vietnam, folla in strada ad Hanoi in vista del Capodanno lunare

(LaPresse) Il Vietnam si prepara al Tet, così com’è chiamato nel Paese il capodanno lunare, che cade il 17 febbraio e che è una festa molto sentita. Affollate le strade strette della capitale Hanoi con le famiglie intente ad acquistare fiori, cibi festivi e decorazioni rosso vivo, elementi essenziali per le celebrazioni. La celebrazione segna l’arrivo della primavera secondo il calendario lunare ed è un momento di riunione familiare, in cui si onorano gli antenati e si dà il benvenuto alla buona fortuna. Luogo simbolo di Hanoi nei giorni precedenti la festività è il mercato di Hang Luoc, risalente a oltre un secolo fa.