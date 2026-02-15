Nigeria, migliaia di pescatori al Festival Internazionale di Argungu

(LaPresse) Decine di migliaia di pescatori, turisti e funzionari si sono radunati sulle rive del fiume Matan Fada in Nigeria sabato per l’Argungu International Fishing and Cultural Festival, uno degli eventi culturali più famosi dell’Africa occidentale. Il festival di quattro giorni, che risale al 1934, è iniziato con i partecipanti che si sono precipitati nel fiume alla ricerca del pesce più grande. Il momento saliente della competizione è stato la cattura di un pesce da 59 kg. Nel corso dei decenni, il festival è diventato una grande attrazione turistica e un simbolo di orgoglio culturale nel nord-ovest della Nigeria. È stato ripristinato nel 2020 dopo una sospensione decennale dovuta a motivi di sicurezza, sospeso nuovamente dopo quell’edizione e ripreso nel 2026.