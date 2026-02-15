Navalny, la vedova: "Farò di tutto perchè Putin e gli altri responsabili vengano puniti"

(LaPresse) Yulia Navalnaya, vedova del defunto leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, ha ringraziato i funzionari europei per aver accertato quella che lei e diversi altri paesi europei hanno definito la causa della morte del marito. Navalnay è stato avvelenato con una rara e letale tossina presente nelle rane freccia velenose, hanno dichiarato cinque paesi europei, accusando il Cremlino di responsabilità. I ministeri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno affermato che le analisi condotte nei laboratori europei su campioni prelevati dal corpo di Navalny “hanno confermato in modo definitivo la presenza di epibatidina”. La neurotossina secreta dalle rane freccia in Sud America non si trova naturalmente in Russia, hanno affermato. “Oggi, grazie al lavoro scrupoloso e a lungo termine di diversi paesi europei, abbiamo scoperto la verità. Sono loro grata per l’assistenza che ci hanno fornito in questi due lunghi anni”, ha dichiarato Navalnaya in una dichiarazione video. Ha affermato che le istituzioni in Russia sintetizzano l’epibatidina in laboratorio. “Questo veleno è un’arma chimica proibita. Non è qualcosa che si può acquistare in un negozio locale o cucinare in cucina. Non può essere finito accidentalmente in una cella di punizione a Kharp. È stato consegnato lì e usato per uccidere Alexei”, ​​ha detto Navalnaya. I cinque paesi hanno dichiarato di aver denunciato la Russia all’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche per una presunta violazione della Convenzione sulle Armi Chimiche. Non c’è stato alcun commento immediato da parte dell’organizzazione. Navalnaya ha ripetutamente incolpato Putin per la morte del marito. I funzionari russi hanno negato con veemenza l’accusa. “Farò tutto il possibile per garantire che Putin e tutti i soggetti coinvolti vengano puniti”, ha affermato.