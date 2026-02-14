Navalny, cinque Paesi europei: “Morto per avvelenamento da tossina rana freccia”

Cinque Paesi europei affermano che il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato con una tossina letale. I ministeri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno dichiarato che l’analisi dei campioni prelevati da Navalny, morto due anni fa, “ha confermato in modo definitivo la presenza di epibatidina“.

Si tratta di una tossina presente nelle rane freccia velenose del Sud America. I cinque Paesi hanno dichiarato che “solo lo Stato russo aveva i mezzi, il movente e il disprezzo per il diritto internazionale” per portare a termine l’azione. Navalny, che aveva intrapreso una battaglia contro la corruzione ufficiale e organizzato imponenti proteste anti-Cremlino, è morto in una colonia penale in Siberia nel febbraio 2024. La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, ha dichiarato l’anno scorso che due laboratori indipendenti avevano trovato tracce di avvelenamento poco prima della sua morte. La donna ha accusato ripetutamente Putin per la morte di Navalny, un’accusa che i funzionari di Mosca hanno negato.

La vedova: “L’omicidio di mio marito è dimostrato dalla scienza”

“Gli scienziati di cinque Paesi europei lo hanno accertato: mio marito, Alexei Navalny, è stato avvelenato con epibatidina, una neurotossina, uno dei veleni più letali sulla terra. In natura, questo veleno si trova sulla pelle della rana freccia dell’Ecuador. Causa paralisi, arresto respiratorio e una morte dolorosa”. Lo ha scritto su X Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny. “Ero certa fin dal primo giorno che mio marito fosse stato avvelenato, ma ora c’è la prova: Putin ha ucciso Alexei con un’arma chimica”, spiega. “Sono grata agli Stati europei per il lavoro meticoloso che hanno svolto in due anni e per aver svelato la verità. Vladimir Putin è un assassino. Deve essere ritenuto responsabile di tutti i suoi crimini”, aggiunge.

Von der Leyen: “Atto vigliacco, Russia agisce come Stato terrorista”

“Cinque nazioni europee hanno stabilito che la Russia ha avvelenato Alexei Navalny. Questo è stato un atto vigliacco da parte di un leader spaventato. La Russia agisce da tempo come uno Stato terrorista, facendo affidamento su metodi terroristici. Avvelenando oppositori politici. Zittendo giornalisti. Invadendo paesi pacifici”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Questa è la vera faccia della Russia di oggi. Onoriamo la memoria di Alexei Navalny e di tutti coloro che la Russia di Putin ha silenziato violentemente nel corso degli anni”, ha aggiunto.

Francia: “È la conferma che Putin è pronto a usare armi chimiche contro il suo popolo”

“Due anni fa, Alexei Navalny moriva a causa di un avvelenamento legato a uno degli agenti neurotossici più mortali. Sappiamo ormai che Vladimir Putin è pronto a usare le armi chimiche contro il proprio popolo per rimanere al potere. La Francia rende omaggio a questa figura dell’opposizione, uccisa per la sua lotta a favore di una Russia libera e democratica”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot.

Mosca: “Avvelenamento? Fake news dell’Occidente”

Le affermazioni secondo cui Alexei Navalny sarebbe stato avvelenato con veleno di rana sono fake news della propaganda occidentale. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova alla Tass. “Quando i risultati dei test saranno disponibili, quando le formule delle sostanze saranno disponibili, ci sarà un commento”, ha affermato. Secondo Zakharova tutte le dichiarazioni e le discussioni sono solo fake news volte a distogliere l’attenzione dai problemi urgenti dell’Occidente.

“Proprio nel momento in cui avrebbero dovuto presentare i risultati dell’indagine su Nord Stream 1 e 2, si ricordano di Navalny. Quando è stato chiesto loro ufficialmente di fornire i risultati dei test di Navalny, hanno sputato storie sensazionalistiche sugli Skripal”, ha proseguito la portavoce. “Una volta che ci saranno i risultati dei test, una volta che ci saranno le formule per le sostanze, ci sarà un commento. Senza questo, tutti i discorsi e le dichiarazioni saranno solo fughe di notizie volte a distogliere l’attenzione dai problemi urgenti dell’Occidente”, ha concluso Zakharova.