NASA, le immagini dell'arrivo degli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale

(LaPresse) La Stazione Spaziale Internazionale è tornata al completo con l’arrivo di quattro nuovi astronauti, giunti sabato per sostituire i colleghi rientrati in anticipo per motivi di salute. La capsula di SpaceX ha trasportato astronauti statunitensi, francesi e russi, attraccando in orbita il giorno dopo il lancio da Cape Canaveral. L’avvicendamento segue la prima evacuazione medica della NASA in 65 anni di voli spaziali con equipaggio umano: uno dei quattro astronauti partiti la scorsa estate ha accusato un grave problema di salute, costringendo l’intero team a un rientro anticipato. Per settimane la stazione è rimasta operativa con soli tre membri – un americano e due russi – situazione che ha portato alla sospensione delle passeggiate spaziali e alla riduzione delle attività di ricerca scientifica. Per una missione di otto-nove mesi sono arrivati Jessica Meir e Jack Hathaway per la NASA, la francese Sophie Adenot e il russo Andrei Fedyaev. Meir, biologa marina, e Fedyaev, ex pilota militare, hanno già esperienza nello spazio: nel 2019 Meir partecipò alla prima passeggiata spaziale tutta al femminile. Adenot, pilota militare di elicotteri, è la seconda donna francese a volare nello spazio, mentre Hathaway è capitano della Marina statunitense. All’apertura dei portelli i sette astronauti si sono abbracciati tra sorrisi e strette di mano, con Meir che ha esortato tutti: “Diamoci da fare”. La NASA non ha reso nota l’identità dell’astronauta colpito dal malore il 7 gennaio né i dettagli clinici, citando la privacy medica. L’equipaggio rientrato ha trascorso la prima notte sulla Terra in ospedale prima di tornare a Houston, e l’agenzia ha precisato di non aver modificato i controlli medici pre-volo per i sostituti.