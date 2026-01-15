Nasa, rientrati sulla Terra 4 astronauti dalla Stazione spaziale: è prima evacuazione medica

È tornata sulla Terra, nella prima evacuazione medica nella storia della Nasa, la capsula Crew Dragon di SpaceX con a bordo l’equipaggio composto da 4 astronauti rientrato dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per il problema medico di uno degli astronauti. La capsula ha effettuato un ammaraggio nel Pacifico vicino San Diego meno di 11 ore dopo aver lasciato la Iss. La prima tappa degli astronauti è stata un ospedale per un pernottamento.

Nasa: “Condizione medica grave”

La Nasa nell’ultima settimana ha sottolineato ripetutamente che non si trattava di un’emergenza. L’astronauta si è ammalato o ha subito un infortunio il 7 gennaio, spingendo la Nasa a cancellare la passeggiata spaziale che era prevista per il giorno successivo e determinando infine il rientro anticipato. “Ovviamente, abbiamo intrapreso questa azione (il ritorno anticipato) perché si trattava di una condizione medica grave”, ha dichiarato il nuovo amministratore della Nasa Jared Isaacman dopo l’ammaraggio, “l’astronauta in questione sta bene, è di buon umore e sta effettuando i controlli medici del caso”.

Gli astronauti rientrati

“È così bello essere a casa”, ha detto l’astronauta della Nasa Zena Cardman, comandante della capsula. Con lei sono rientrati l’astronauta della Nasa Mike Fincke, il giapponese Kimiya Yui e il russo Oleg Platonov. I funzionari si sono rifiutati di identificare l’astronauta che ha avuto il problema di salute o di spiegare cosa sia successo, citando la privacy medica. Sebbene l’astronauta fosse in condizioni stabili in orbita, la Nasa ha voluto che tornasse sulla Terra il prima possibile per ricevere cure adeguate e sottoporsi a test diagnostici.

La missione iniziata ad agosto

La missione dell’equipaggio era iniziata ad agosto e si è conclusa con oltre un mese di anticipo. Sulla Stazione spaziale internazionale restano ora solo un americano e due russi. La Nasa e SpaceX hanno dichiarato che cercheranno di anticipare il lancio di un nuovo equipaggio di quattro persone, il cui decollo è attualmente previsto per metà febbraio. È la prima volta che la Nasa interrompe un volo spaziale per motivi medici. I russi lo avevano già fatto in passato. La Stazione spaziale ha già funzionato con 3 astronauti, a volte anche solo con 2. La Nasa ha dichiarato che non sarà in grado di effettuare passeggiate spaziali, nemmeno in caso di emergenza, fino all’arrivo del prossimo equipaggio, composto da 2 astronauti americani, uno francese e uno russo.