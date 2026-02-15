"Love in Times Square", l'amore celebrato a New York tra matrimoni e baci di San Valentino

(LaPresse) Due coppie hanno pronunciato il loro sì nel cuore di Times Square, a New York, tra gli applausi di amici, familiari e curiosi. Durante l’evento “Love in Times Square”, i neo-sposi si sono tenuti per mano e si sono scambiati baci appassionati, celebrando l’amore in una delle piazze più iconiche al mondo proprio nel giorno di San Valentino. Secondo la Times Square Alliance, ogni anno innamorati da tutto il mondo sorprendono i propri partner con proposte di matrimonio sotto l’iconico schermo American Eagle. Le coppie si sposano a Duffy Square, mentre residenti e visitatori rinnovano i propri voti sui Red Steps, trasformando Times Square in un simbolo di romanticismo e festa dell’amore anche nel centro di Manhattan.