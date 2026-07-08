Genova, sequestrati al porto oltre 7 quintali di marijuana

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Genova-Prà, 1.400 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 770kg di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere marijuana.

L’ingente quantitativo, occultato all’interno di un container che trasportava un carico di frutta disidratata, era stipato in oltre 170 scatole di cartone posizionate alla base dello stesso. Il sequestro della sostanza stupefacente effettuato dai finanzieri e dai doganieri ha colpito in modo rilevante le piazze di spaccio della movida del Nord Italia, provocando una perdita economica stimata in oltre otto milioni di euro che la vendita al dettaglio avrebbe generato nelle casse delle organizzazioni criminali. L’attività è il risultato di un intenso monitoraggio effettuato sulle rotte commerciali che collegano i principali scali mondiali, tra cui il Sud – Est Asiatico con il porto di Genova, crocevia dei flussi commerciali per l’Europa Centro Occidentale.