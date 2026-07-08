Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 8 luglio 2026

Ultima ora

Mondiali 2026, tra le rovine di Gaza i palestinesi guardano Argentina-Egitto

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Sullo sfondo di edifici distrutti, centinaia di palestinesi si sono radunati nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra, per assistere alla partita tra Egitto e Argentina, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, esplodendo in fragorosi applausi a ogni azione offensiva della squadra egiziana. Con i bambini in braccio agli adulti, le famiglie hanno sventolato bandiere egiziane, mentre tifosi di tutte le età hanno intonato cori e applaudito la nazionale nordafricana. Nel turno precedente, il commissario tecnico dell’Egitto Hossam Hassan aveva dedicato la vittoria della sua squadra contro l’Australia sia agli egiziani sia ai palestinesi, sventolando una bandiera palestinese in campo. La sconfitta per 3-2 contro l’Argentina, tuttavia, ha posto fine ai festeggiamenti.