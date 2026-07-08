Mondiali 2026, tra le rovine di Gaza i palestinesi guardano Argentina-Egitto

Sullo sfondo di edifici distrutti, centinaia di palestinesi si sono radunati nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra, per assistere alla partita tra Egitto e Argentina, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, esplodendo in fragorosi applausi a ogni azione offensiva della squadra egiziana. Con i bambini in braccio agli adulti, le famiglie hanno sventolato bandiere egiziane, mentre tifosi di tutte le età hanno intonato cori e applaudito la nazionale nordafricana. Nel turno precedente, il commissario tecnico dell’Egitto Hossam Hassan aveva dedicato la vittoria della sua squadra contro l’Australia sia agli egiziani sia ai palestinesi, sventolando una bandiera palestinese in campo. La sconfitta per 3-2 contro l’Argentina, tuttavia, ha posto fine ai festeggiamenti.