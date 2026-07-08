Usa, agente dell'ICE uccide un uomo a Houston: le immagini

Un agente dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) statunitense ha sparato e ucciso un uomo a Houston, in Texas, dopo che quest’ultimo aveva tentato di sottrarsi all’arresto a bordo della sua auto durante un’operazione martedì 7 luglio, secondo quanto dichiarato dall’agenzia. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha affermato che Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano, ha ignorato gli ordini e ha tentato di speronare un agente, il quale ha aperto il fuoco per legittima difesa. L’uomo era nel mirino dell’operazione perché risiedeva nel Paese senza permesso di soggiorno, secondo il Dipartimento che sovrintende all’ICE. L’auto dell’uomo ha urtato un veicolo dell’ICE. Salgado Araujo è morto dopo essere stato trasportato in ospedale. La sua morte ha suscitato immediate proteste da parte di alcuni esponenti democratici e gruppi per i diritti degli immigrati, che chiedono un’indagine indipendente.