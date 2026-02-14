Sassari, arrestato un uomo: aveva in casa armi, esplosivo e cocaina

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Oschiri, in provincia di Sassari, in località Sos Ozzastros, a seguito del ritrovamento di armi, esplosivo e cocaina durante una perquisizione nella sua abitazione. Le forze dell’ordine lo hanno fermato in flagranza di reato, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali, in attesa dell’udienza di convalida mentre il materiale esplosivo è stato distrutto grazie al Nucleo Artificieri del comando provinciale di Sassari.