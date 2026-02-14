Napoli, manifestazione contro lo sgombero dei centri sociali: "Il governo ha fatto male i conti"

‘Amore che resiste’ è il titolo della manifestazione che si è tenuta a Napoli contro lo sgombero dei centri sociali. “Siamo in piazza a difesa degli spazi sociali e per dire in modo chiaro che il governo ha fatto male i suoi conti. Vogliamo difendere la democrazia, difendere gli spazi occupati, le battaglie per un mondo giusto e per costruire un Paese nuovo” ha detto Davide Dioguardi, del Laboratorio Insurgencia. Dello stesso parere Monica Riccio del Gridas di Scampia “Dopo 45 anni di cineforum gratuiti, di doposcuola popolare e di carnevale sociale siamo a rischio di sgombero a seguito di una sentenza della corte d’appello che ci ha giudicati occupanti senza titolo. Giù le mani dagli spazi sociali“. Di disegno più ampio da parte del governo parla Ubaldo Nazzaro di Officina 99 ” Quello di mettere un bavaglio a chi dice no alla repressione, dice no ai genocidi di cui questo governo è autore. L’attacco agli spazi sociale è un attacco più ampio ai diritti. Siamo in piazza al fianco dei territori e degli spazi sociali contro le politiche repressive del governo Meloni”.