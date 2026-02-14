La furia di Francesca Pascale contro i manifestanti Pro Pal al Carnevale di Viareggio: "Vergogna, lavatevi"

Sfuriata di Francesca Pascale contro dei manifestanti Pro Pal giovedì durante il momento di riflessione sui diritti umani organizzato prima del Corso del giovedì Grasso durante il Carnevale di Viareggio. “Vergogna, lavatevi con acqua e sapone. Pagati da Hamas”, ha urlato l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi come mostra un video di NoiTv . Pascale sui social ha dato la sua versione dei fatti. “Un gruppo è arrivato sotto il palco: c’è chi mi ha urlato insulti di genere e chi ‘cortigiana di Berlusconi’. Mi hanno definito Fascista”, ha spiegato su Instagram.