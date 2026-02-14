Accesso Archivi

Caso Epstein, l'ex ambasciatore UK Mandelson lascia la sua abitazione di Londra

LaPresse

L’ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato visto lasciare la sua casa a Londra sabato. Il governo britannico è scosso dalle rivelazioni riguardanti Mandelson, membro di lunga data del partito laburista, che il primo ministro Keir Starmer ha nominato ambasciatore a Washington dopo averlo fatto uscire dall’oscurità politica. Mandelson è stato privato di quell’incarico a settembre, dopo che le e-mail di Epstein avevano mostrato che avevano legami più stretti di quanto avesse inizialmente riconosciuto. Sebbene Starmer non sia direttamente implicato nei file, la sua posizione è sotto esame a causa della nomina di Mandelson. Ha ricevuto richieste di dimissioni sia dai suoi oppositori che da membri del suo stesso partito laburista, ma finora si è rifiutato di dimettersi. Mandelson si trova ora ad affrontare un’indagine penale, dopo che i nuovi file hanno suggerito che potrebbe aver condiviso informazioni sensibili al mercato con Epstein dieci anni e mezzo fa. Mandelson non ha commentato l’indagine. In precedenza si è scusato per la sua associazione con Epstein, ma ha affermato di essere all’oscuro dei crimini del finanziere.