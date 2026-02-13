Sciopero, Landini: "Le categorie risponderanno alla precettazione"

“Lo sciopero nel trasporto aereo è stato proclamato da mesi, a dicembre. Se il governo avesse voluto, aveva tutto il tempo per risolvere le questioni sul tavolo”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della presentazione a Roma del suo libro ‘Un’altra storia’, commentando la decisione da parte del ministero dei Trasporti di ricorrere alla precettazione per lo sciopero indetto dai sindacati il 16 febbraio e 7 marzo. “Le ragioni dello sciopero riguardano il rinnovo dei contratti scaduti di Ita e altre società. Per i lavoratori di Ita c’è una differenza del 30 per cento in busta paga, e tra l’altro è difficile oggi dire che il trasporto aereo è in crisi”, ha aggiunto Landini. “Credo che ora le categorie valuteranno la modalità migliore per confermare una mobilitazione che c’è tutta, perché queste aziende i rinnovi non li vogliono fare”.