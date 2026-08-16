Usa, sparatoria nel Kentucky: un morto e quattro feriti

Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta sabato al Charles Young Park di Lexington, nel Kentucky, Stati Uniti. Gli agenti sono intervenuti in seguito a colpi d’arma da fuoco esplosi poco prima delle 19.00. Tra le vittime ci sono un bambino di 4 anni e un ragazzino di 14 anni, secondo quanto riferito dai media locali che hanno riportato le parole del capo della polizia Lawrence Weathers. L’autore della sparatoria non è stato ancora trovato. “Se conoscete qualcuno che potrebbe essere incline a usare un’arma, vi preghiamo di segnalarcelo”, ha detto Weathers. “Avvisateci prima che accada qualcosa, ve ne saremo molto grati”.