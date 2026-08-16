Maxi incendio in Belgio, civili aiutano i vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme

I vigili del fuoco stanno combattendo un enorme incendio boschivo nella parte orientale del Belgio, che ha bruciato oltre 27 chilometri quadrati. Il rogo è divampato nelle Hautes Fagnes, la più grande riserva naturale del Paese. Ad aiutare pompieri e soccorritori ci sono anche agricoltori e residenti locali. “Siamo arrivati qui circa cinque minuti fa. Veniamo dalla Germania, a un’ora e mezza di macchina da qui. Abbiamo saputo dell’incendio dai notiziari. Stiamo riempiendo d’acqua il nostro veicolo e poi ci dirigeremo verso la foresta“, ha detto Louis Klemens, agricoltore tedesco. “Ho vissuto gli incendi quindici anni fa, ero molto giovane. Ma questa volta fa davvero paura perché c’è il fumo. Ho una figlia di cinque anni e ho paura per lei. Temo che veda come tutto intorno a lei venga distrutto. Spero davvero che riusciremo a domare questo incendio”, ha affermato, Jean Julien Servais, cittadino belga che vive nella zona.