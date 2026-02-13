San Valentino, le effusioni dei tassi: tempo d'amore anche per gli animali

Le effusioni notturne dei tassi: il periodo di San Valentino è tempo d’amore anche gli animali. Il Wwf racconta proprio come la festa degli innamorati arrivi anche per queste specie. Nell’oasi lombarda del Wwf delle Foppe di Trezzo (Zsc, Zona speciale di conservazione), sull’Adda, le foto-trappole posizionate all’interno dell’area protetta hanno ripreso un momento di effusioni tra due tassi in una fase di corteggiamento. Per loro la stagione riproduttiva parte proprio dai primi di febbraio e prosegue fino a maggio. Lo scorso anno sono stati ripresi contemporaneamente un gruppo di sette individui tutti insieme, una famiglia al completo con cuccioli.