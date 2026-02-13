San Valentino, a Prato sequestrati 110mila articoli privi dei requisiti di sicurezza: il video del blitz

Già a partire dai primi giorni del 2026 le Fiamme Gialle di Prato hanno avviato una nuova campagna di controlli mirata al monitoraggio delle filiere di produzione e distribuzione di articoli di consumo, convenzionalmente denominata ‘Legal trade‘. L’attenzione dei finanzieri è stata focalizzata sull’individuazione degli hub di stoccaggio e distribuzione a livello nazionale di prodotti d’importazione estera, con particolare riguardo alle categorie merceologiche caratterizzate da picchi di richiesta in prossimità di specifici eventi o festività.

In vista di San Valentino, i controlli svolti hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente oltre 110mila articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza o delle informazioni minime previste in etichetta a tutela del consumatore. Complessivamente la merce sottoposta a sequestro avrebbe generato un profitto stimabile in oltre 165mila euro.