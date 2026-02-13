Olimpiadi 2026, padre Lollobrigida: "E pensare che non voleva venire ai Giochi"

“Me l’ha confessato piangendo prima di Natale: ‘papà io non vado alle Olimpiadi’. Le ho detto ‘No Francesca, alle Olimpiadi ci andiamo, anche zoppi ci andiamo, la strada tua l’hai fatta, le medaglie olimpiche ce le hai, devi onorare l’impegno che hai fatto, onorare l’impegno che hai preso con te stessa e con lo sport italiano”. Così Maurizio Lollobrigida, padre della campionessa olimpica Francesca, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano. “Lei si diverte, questo è il suo segreto, e le piace sorprenderci, perché due settimane fa non era nelle condizioni, però questa è l’olimpiade in casa che sognava di fare dopo aver visto quelle di Torino nel 2006”.