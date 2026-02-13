Olimpiadi 2026, Brignone dopo l'oro: "Già speciale essere ai Giochi, ho usato tutto"

“Sono ancora incredula. Mai avrei creduto di vincere un oro, già per me essere qui a Cortina e partecipare ai Giochi è un fatto speciale, forse anche per questo l’ho fatto. Sono venuta senza pressione, sapendo già di aver fatto tutto il possibile e quindi ero tranquilla, ero serena e ho cercato di fare il massimo di concentrarmi solo su quello che potevo fare”. Così Federica Brignone parlando a Casa Italia dopo l’oro conquistato nel supergigante femminile ai Giochi di Milano Cortina. “Se mi sento cambiata? No, non è cambiato niente, mi sento orgogliosa, una privilegiata, mi sento veramente fortunata a poter essere qua. Non era scontata la mia presenza, essere qui con una medaglia era qualcosa di impensabile. D’altra parte ogni giorno prendevo confidenza – ha proseguito – Ho usato tutto, la mia testa, la mia tecnica, tutta la mia esperienza per provare a dare il massimo. Poi in una gara di un giorno tutto può succedere ma non penso di essere una persona cambiata. Come gestirò l’emozione in vista del gigante? Intanto cerco di godermi questa emozione, vada come vada, cercherò di godermela, dare il massimo e poi quello che viene viene”.