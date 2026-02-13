Nigeria, al festival di Argungu va in scena la Dambe: le immagini dei combattimenti

Giovedì i combattenti di Dambe, una boxe antica e tradizionale della Nigeria, si sono scambiati colpi pesanti davanti a una folla esultante nel nord-ovest del Paese. Questo sport da combattimento secolare, radicato nella cultura Hausa, è un punto culminante del Festival internazionale della pesca e della cultura di Argungu. Per ogni incontro, gli uomini avvolgono strettamente un pugno in corda e stoffa e lasciano l’altra mano tesa a guardia. Gli incontri, spesso brevi ed esplosivi, terminano quando un combattente butta a terra il suo avversario o lo costringe ad arrendersi. Dambe, storicamente praticata dai guerrieri, è conosciuta localmente come “l’arte della lancia e dello scudo”. Il pugno avvolto, chiamato lancia, viene utilizzato per colpire, mentre la mano aperta funge da scudo per la difesa. Questa boxe tradizionale fa parte delle attività che caratterizzano il festival Argungu nello stato di Kebbi.