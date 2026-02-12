Super Bowl 60, la parata dei Seattle Seahawks dopo la vittoria contro i Patriots

(LaPresse) I Seattle Seahawks hanno celebrato la vittoria per 29-13 sui New England Patriots nel Super Bowl 60 con una grande parata nel cuore della città. Si tratta della seconda parata per un titolo NFL nei 50 anni di storia della franchigia: la prima risale al 2 febbraio 2014, quando i Seahawks conquistarono il Super Bowl 48 battendo i Denver Broncos. Secondo le stime delle autorità cittadine, fino a un milione di tifosi hanno affollato il percorso di circa due miglia, successivamente prolungato per gestire l’enorme partecipazione. Lungo il tragitto, famiglie e appassionati hanno riempito strade e marciapiedi; alcuni bambini si sono persino arrampicati sugli alberi per riuscire a vedere meglio la squadra. Questo nonostante il distretto scolastico pubblico di Seattle avesse annunciato che le scuole sarebbero rimaste aperte e che la presenza alla parata non sarebbe stata considerata un’assenza giustificata. La vittoria dei Seahawks riporta così Seattle al centro della scena sportiva nazionale, in una giornata di festa che ha coinvolto l’intera città.