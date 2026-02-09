Football, Super Bowl ai Seattle Seahawks: travolti i New England Patriots

(LaPresse) Undici anni dopo la sconfitta nel Super Bowl 2015, arriva la rivincita dei Seattle Seahawks, che nel Super Bowl numero 60 disputato a Santa Clara, in California, battono i New England Patriots 29-13 grazie a una prestazione difensiva dominante, conquistando il secondo Vince Lombardi Trophy della loro storia.

Gara povera di spettacolo e segnata dalle difficoltà offensive di entrambe le squadre, con il giovane quarterback dei Patriots Maye costantemente sotto pressione e protagonista in negativo. Seattle controlla il match fin dall’inizio affidandosi alle corse e alla solidità del reparto arretrato. Decisivo il running back Kenneth Walker III, premiato MVP dopo aver trascinato l’attacco con corse e ricezioni chiave. Durante l’half time show di Bad Bunny, che celebra gli immigrati e manda su tutte le furie Donald Trump. “Lo spettacolo più brutto di sempre”, il commento del presidente americano.