Olimpiadi 2026, Coventry: "Ho parlato ad Heraskevych come atleta, non da presidente"

(LaPresse) – “Ho ritenuto che fosse davvero importante incontrarlo e parlargli di persona. Per quanto mi riguarda, non gli stavo parlando in quella stanza come presidente. Gli sto parlando come atleta. Volevo davvero vederlo gareggiare oggi”. Così la presidente del Cio Kirsty Coventry dopo la squalifica di Vladyslav Heraskevych nella gara maschile di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per aver rifiutato di gareggiare con un casco diverso da quello commemorativo che ricorda gli atleti ucraini morti nella guerra con la Russia.